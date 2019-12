Santo Stefano 2019 | dove fare la spesa | supermercati e negozi aperti

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Nonostante i lunghi pranzi in famiglia nei giorni di Natalevengono organizzati con larghissimo anticipo, capita sempre che all’ultimo minuto ci si accorga della mancanza di qualche ingrediente o addirittura ci renda conto di aver dimenticato qualche regalo. Serve quindi trovare un supermercato aperto, ma non è così facile, in quanto le festività natalizie rimangono a tutt’oggi tra i pochi giorni di chiusura totale di, centri commerciali e outlet, rimasti esclusi dalle logiche di apertura straordinaria. Se il 25 dicembre resta un giorno assolutamente taboo, però, non si può dire lo stesso del 26 dicembre, la giornata di, in cui qualche temerario ha deciso di optare per l’apertura.: iIn Italia sono numerosi i, centri commerciali e outlet che hanno deciso di aprire le porte ai clienti, a ...

teatrolafenice : ?? «Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo» (Tiziano Terzani).… - Capezzone : +Santo Stefano a Cortina+ Da vipponi e damazze elogi sperticati alle #sardine (“Come Gesù, ha ragione la Maraini!”)… - insopportabile : Santo Stefano, patrono degli avanzi, proteggici tu. Buongiorno, gente. -