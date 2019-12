Samira 67 giorni senza notizie | si attende l’arrivo di sua madre dal Marocco per

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Che fine ha fattoEl Attar la mamma di Stanghella scomparsa nel nulla dalla provincia di Padova il 21 ottobre 2019? Da quella mattina nessuno ha sue, si perdono le tracce di questa mamma che amava sua figlia più di ogni altra cosa al mondo e mai l’avrebbe lasciata da sola con il padre che si era mostrato, a detta di parenti e amici, anche violento in passato. Sembra essere certa una cosa:viene vista entrare in casa intorno alle 10 di quella mattina dai suoi vicini. Poi il nulla: che cosa è successo? Perchè nessuno vede allontanarsiin bici, come il marito sospetta? E’ mai uscita da quella casa? A 67dalla scomparsa della mamma di origini marocchine ci sono delle novità. Gli inquirenti infatti adesso indagano per omicidio e occultamento di cadavere e a finire nel mirino degli investigatori c’è proprio Mohammed che nega però di aver ...

