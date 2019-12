Salvini insiste con TikTok | balletto e orsacchiotto mentre canta Jingle Bells L’ironia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) È la vigilia di Natale e Matteo, su(il social che sta spopolando tra i giovani), pubblica un video in cuiin playbackballa e agita untra le mani. Il leader della Lega è stato tra il primo politico italiano, tra quelli più influenti, ad aprire un account sul social nato in Cina e ora piuttosto diffuso anche in Occidente. Tuttavia la presenza dell’ex ministro dell’Interno, su, non è esattamente apprezzata. Per molti giovani è una sorta di “invasione di campo”, come ha detto l’italiano più seguito sul social, Luciano Spinelli, con oltre sette milioni di follower., però,con canzoni e balletti,Giorgia Meloni ha scelto di cancellare il proprio profilo. L'articolocon. L’ironia sui social: ...

