Salvini | auguri di Natale sbagliati su TikTok

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’ex Ministro dell’Interno Matteoha deciso di inviare ai suoi followers un video molto particolare disuper il2019. Nelle immagini si vede il leader della Lega vestito elegantemente con alle spalle un grosso albero addobbato per le feste.è un social network cinese lanciato nel Settembre 2016 in cui gli utenti, attraverso l’app, possono creare brevi clip musicali con una durata variabile tra i 15 e i 60 secondi. Inoltre, è possibile modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari Nel video si vedereggere un orsacchiotto di peluche. Come sottofondo musicale, si sente la celebre canzone natalizia Jingle Bells, in una versione da discoteca. Non appena parte il ritornello,inizia ad agitare l’orsacchiotto cantando in playback. E va tutto bene finchè deve cantare la parte del ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette “Christmas edition” con @marco_gervasoni. Chiacchierata su #Salvini, #Meloni, #Mattarella,… - HuffPostItalia : Matteo Salvini non va allo scambio di auguri al Quirinale: 'C'è la recita di Natale di mia figlia' - fattoquotidiano : Quirinale, Salvini salta gli auguri di Natale di Mattarella: “Ho la recita di mia figlia. Ora ci sarà una polemica,… -