Russia | L’oppositore Alexei Navalny di nuovo in arresto

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’oppositore russoè stato nuovamente arrestato per aver denunciato una scomparsa. Lo riferisce la sua portavoce, Kira Yarmysh, su Twitter. Ieri,aveva denunciato la scomparsa di uno dei suoi alleati, Ruslan Shaveddinov. Oggi è stato nuovamente arrestato in. “è stato portato via con la forza e incarcerato. Non ha opposto … L'articolo: L’oppositorediinproviene da www.meteoweek.com.

JazzGiacinto : RT @Toro78339839: Pur di restare al potere si annienta il “nemico” oppositore,questo succedeva e succede ancora oggi in Russia, quindi non… - Toro78339839 : Pur di restare al potere si annienta il “nemico” oppositore,questo succedeva e succede ancora oggi in Russia, quin… -