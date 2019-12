Rumors: rispunta il nome di Morra L'ex prof al posto di Fioramonti (Di giovedì 26 dicembre 2019) Da ex insegnante, il suo nome era già circolato quest’estate in occasione della formazione del governo giallo-rosso Conte due: Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia era uno dei candidati M5S papabili per diventare ministro dell’Istruzione a cui poi era stato preferito il viceministro Lorenzo Fioramonti, già in forza al dicastero di viale Trastevere. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

