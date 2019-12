Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019)confessa le difficoltà nel ritrovare l’intimità di coppia col compagnoTartaglionela nascita del loro primo figlio Dal momento in cui hanno lasciato Uomini e Donne come una nuova coppia,Tartaglione sono sempre apparsi complici, sulla stessa lunghezza d’onda, non per niente in diretta televisiva l’ex tronista ha presentato la proposta di matrimonio all’amata, mentre lei concorreva all’Isola dei Famosi. Da lì a poco i due hanno anche dichiarato, radiosi, di aspettare il primo figlio, nato il 25 luglio scorso. Contattata da Chi,ha raccontato le emozioni provate nella sua vita e nel suo rapporto con. Pronti via e la passata corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha fornito spiegazioni sul perché abbiano posticipato le nozze. Secondo i piani iniziali si sarebbe dovuti unire in matrimonio lo scorso ottobre. ...

KontroKulturaa : Rosa Perrotta: “Il sesso cambia dopo la gravidanza. Pietro in crisi” - - KontroKulturaa : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nella bufera per il regalo di Natale per il figlio Domenico [FOTO] - - zazoomblog : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il regalo di Natale per Dodo accende la polemica - #Perrotta #Pietro… -