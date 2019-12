Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nella bufera per il regalo di Natale per il figlio

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Polemiche sui social network per il dono dial piccolo Dodo Dopo le clamorose dichiarazioni disulla sua sfera intima con, i due il giorno disono finiti nuovamente al centro delle polemiche. Per quale motivo stavolta? Il tutto per ilche i coniugi hanno fatto al loroletto Domenico. Quest’ultimo che è venuto al mondo lo scorso luglio ha ricevuto in dono una macchinina elettrica, esattamente un Mini Cooper. Un sogno che tutti i bambini vorrebbero avverato ma nello stesso tempo sembra inappropriato per Dodo visto che ha pochi mesi. A quel punto i leoni da tastiera si sono scatenati contro la coppia che però non è rimasta a guardare. Infatti i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono difesi in tutti i modi. La critica del leone da tastiera e le repliche di“Il bambino ha solo 5 mesi. Siete proprio ...

