Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione | il regalo di Natale per Dodo accende la polemica

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si torna a parlare di, coppia nata qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due suoi social si mostrano sempre più innamorati e complici, da pochi mesi sono diventati genitori per la prima volta e non potrebbero essere più felici. Questo è stato per loro il primo Natala che hanno trascorso come una famiglia e non più come coppia.hanno regalato al piccolouna macchina giocattolo, una Mini Cooper. Dopo che l’ex corteggiatore ha postato uno scatto del figlio seduto sulla macchinina tante sono state le critiche da parte dei fan sul profilo di. Un utente di nome Ivana ha così commentato la foto di: “Il bambino ha solo 5 mesi. Siete proprio ridicoli come sempre ed esibizionisti”. Questa la risposta di: “La macchina è ...

