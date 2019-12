Ronaldo non si ferma | ecco il workout del portoghese – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Cristiano, altro che riposo:in piscina. Illavora alla sua condizione fisica anche durante le ferie natalizie Come altri colleghi (Lukaku e Bastoni per citarne alcuni) anche Cristianonon si èto in queste vacanze di Natale. Il, che cura ogni aspetto del suo fisico, ha postato unsu Instagram mentre si allena. CR7 nelè intento a farein piscina. Cristiano è pronto a presentarsi in gran forma dopo la sosta. View this post on Instagramin the pool

PescaraCalcio : Il salto di #Ronaldo in #SampJuve è stato a dir poco incredibile ??. Noi, però, non siamo da meno ???? The @Cristiano… - DiMarzio : #CristianoRonaldo, salta 2,56 metri e di testa fa gol contro la #SampdoriaJuventus Ma non è la prima volta... - LaStampa : CR7 intervisto da Diletta Leotta su Dazn non ha dubbi: «Sono il migliore, gioco perché mi diverto». La rovesciata a… -