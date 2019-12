Roma | si lavora al rinnovo di Pellegrini | le ultime sul giallorosso

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019), Petrachialdi Lorenzo. Il d.s. vuole togliere la pericolosa clausola di 30 milioni attualmente presente Laha tutte le intenzioni di blindare Lorenzo. Nell’attuale contratto del centrocampista è presente una clausola di 30 milioni, pagabili in due anni, che mette in pericolo il futurodel 7. Gianluca Petrachi, scrive La Gazzetta dello Sport, è fortemente a lavoro per rinnovare l’accordo e togliere la cifra per portarlo via. Pronti tre milioni l’anno, e considerando le reciproche volontà non dovrebbero esserci problemi. Leggi su Calcionews24.com

sorayadap : RT @IndaginiStrutt: ?Siamo alla ricerca di un Ingegnere o un Architetto che, possa rendere più solida, attraverso i poli di Roma e Milano,… - LPieceofart : RT @Capelvenere1: A Cinecittà si lavora con particolare piacere e concentrazione, e questo vale tanto per il regista quanto per gli attori… - AndreaGnarluz : RT @FpCgilSociale: Dal 31 Dicembre circa 1400 migranti saranno espulsi dai centri d'accoglienza a causa di una circolare in contrasto con l… -