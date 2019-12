Roma | Pietro Genovese arrestato per aver investito le due sedicenni Gaia e Camilla

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Giovedì 26 dicembre 2019, ore 18:25 - A, 20enne che hadue ragazze a, è stata appena notificata l'ordinanza per omicidio stradale. Ora il ragazzo, figlio del noto regista Paolo, è stato messo agli arresti domiciliari.Intanto domani si svolgeranno i funerali delle due vittime, le 16enniVon Freymann egnoli, investite sabato scorso mentre attrsavano la strada in Corso Francia. Le funzioni si svolgeranno presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue alla Collina Fleming.Ricordiamo cheè risultato positivo a sostanze stupefacenti e con un tasso alcolico molto oltre i limiti consentiti.investite e uccise a, indagato per omicidio stradale(VIDEO) Non si dà pace, il 20enne figlio del regista Paolo che ...

