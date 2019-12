Roma | la mediana Veretout-Diawara consente ai terzini di spingere

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Nel 4231 della, entrambi i(soprattutto Kolarov) danno ampiezza. Un cambiamento rispetto a inizio anno Ha sperimentato molto Fonseca in questo inizio di stagione. Inizialmente, laadottava una difesa a 3 in fase di impostazione per avere più equilibrio: un terzino restava bloccato, l’altro spingeva. Oggi invece, nel 4231 della, c’è più simmetria. Entrambi gli esterni si sovrappongono. Si vede nella slide sopra, sia Kolarov che Florenzi sono larghi ed accompagnano lo sviluppo dell’azione della. Di conseguenza, attaccanti e trequartisti sono molto dentro al campo. Da notare il posizionamento di Veretotut, leggermente più alto rispetto a, con quest’ultimo che resta molto bloccato per proteggere la retroguardia. Leggi su Calcionews24.com

