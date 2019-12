Roma | imbrattata con una svastica la targa della partigiana Tina Costa

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019)con unalaUnaè comparsa sullache ricorda lagnola, scomparsa il 20 marzo a 93 anni. Laera stata apposta appena venti giorni fa dal VII municipio di, per dedicare alla donna un’area verde antistante la sede municipale di piazza Cinecittà 11. Non si conoscono ancora i nomi dei responsabili dell’atto vandalico. “Laè statauna prima volta il 22 dicembre e ripulita il 24. E nuovamenteieri, 25 dicembre, giorno di Natale”, fa sapere l’associazione culturale Enrico Berlinguer. “Non sappiamo se sia stata fatta o meno una denuncia formale, ma come associazione ci riserviamo di farlo quanto prima. Il municipio VII è a conoscenza dell’accaduto”. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha parlato in un post ...

