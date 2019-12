Roma | Cetin | «Il nostro primo obiettivo deve essere la Champions»

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il difensore della, Mert, ha parlato al portale turco dha.com.tr dei suoi primi mesi in giallorosso Mertha parlato a portale turco dha.com.tr dei suoi primi mesi in giallorosso e degli obiettivi che si è prefissato quest’anno. Le parole del turco riportate da vocegiallorossa.it.– «Abbiamo iniziato con tre pareggi per poi avere un trend di vittorie e sconfitte, ma abbiamo avuto un andamento buono nell’ultimo periodo. Siamo in una buona posizione in classifica, occupiamo il quarto posto e vogliamo concludere il campionato tra i primi 4 e andare inLeague: questo è il. Ci sono squadre forti davanti a noi come Juventus, Inter e Lazio, ma ilrimane quello di finire il campionato tra le prime quattro. Posso dire che la prima parte di stagione è stata buona per noi». FONSECA – «Penso che il ...

Leggi la notizia su calcionews24

cbc556bddb364a1 : RT @ilRomanistaweb: #Cetin: '#Fonseca si fida di me. Voglio vincere con la Roma' #ASRoma - Dalla_SerieA : News della giornata. Rinnovo sotto l’albero per Kolarov e Pellegrini, Cetin: “Fonseca si fida di me”. Smalling vuol… - rivistalaroma : #Cetin 'Voglio trascorrere tanti anni a Roma' <Rivista LA ROMA> ( -