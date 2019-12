Ritrovato il Babbo Natale scomparso di Anacapri | era vicino casa

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCapri (Na) – Sono state 24 ore di apprensione, quelle appena trascorse, sull’isola di Capri. Dopo la scomparsa di Antonio Parlato, 63enne di. Aveva lasciatola notte didopo una discussione in famiglia.solo questa mattina in un piccolo casolare abdicante l’abitazione di Parlato. A fare la scoperta, intorno alle 11 e 30, è stato lo stesso figlio dell’uomo. Rasserenata così la comunità isolana. L’uomo, infatti, era molto conosciuto in tutta Capri. Perché ogni 24 dell’anno porta i doni nelle abitazioni vestito proprio da. L'articoloildi: eraproviene da Anteprima24.it.

