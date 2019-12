Risultati Serie B | Salernitana da impazzire contro il Pordenone | Benevento inarrestabile

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019)B – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la diciottesima giornata del campionato diB, si è giocato il turno di Santo Stefano. Nel primo match successo del Cosenzal’Empoli, 1-0 il risultato finale ma proteste furiose degli ospiti per un gol fantasma non segnalato. Nelle altre partite importanti indicazioni,dache ha superato nettamente la sorpresa. Continua la stagione magica del Cittadella che ha vinto sul campo del Venezia, 1-2 il risultato finale. Gol e spettacolo tra Trapani e Perugia, finisce 2-2. Nel big match successo delche sbanca il campo del Chievo e si avvicina sempre di più alla promozione. La Juve Stabia ferma la Cremonese, blitz per il Crotoneil Frosinone. Colpo grosso del Pescarail Livorno. COSENZA-EMPOLI 1-0 CHIEVO-1-2 CREMONESE-JUVE STABIA ...

CalcioWeb : Risultati #SerieB, Salernitana da impazzire contro il Pordenone: Benevento inarrestabile, la classifica - - Orsinisportnews : SERIE B, LA 18°GIORNATA LIVE!! RISULTATI IN TEMPO REALE -