Rissa in piazza nel Napoletano al brindisi della vigilia di Natale | calci e bottigliate

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unascoppiata tra la folla a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, ha scatenato il panico durante ilalladi. Il video diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli mostra la violenza scoppiata inMatteotti, con, pugni e, mentre decine di persone cercano di scappare. Lo scontro sarebbe scoppiato alle 20 del 24 dicembre per cause ancora tutte da accertare. Sarebbero decine i ragazzi portati in ospedale con ferite alla testa e varie contusioni. Una violenza impressionante, che neanche l’interventopolizia e dei vigili urbani è riuscito a fermare. Video Agenzia Vista L'articoloinnelalditra la folla: decine di feriti – Video proviene da Open.

