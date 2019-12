Rete fantasma Cosenza-Empoli | c’è chi tira fuori il gol di Muntari | “così si falsano le

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) In assenza di Serie A, la giornata di Santo Stefano ha regalato la 18ª giornata di cadetteria. Turno quasi interamente giocato nel pomeriggio, alle ore 15, precedente ai due posticipi. Ad aprire il turno, però, il match delle 12.30 traed, vinto dai calabresi di misura (1-0 il finale) grazie ad un gol di Baez.1-0, furiose proteste ospiti per un golFOTO Ma a fare più rumore, al di là del gol o della vittoria, è stato un episodio in particolare, avvenuto nei minuti finali. Un tiro del calciatore ospite Ricci, infatti, dopo aver colpito la traversa ha oltrepassato interamente la linea di porta, e anche nettamente. Ma la svista di arbitro e guardialinee è stata clamorosa. Abbaglio totale da parte di direttore di gara e assistente, che non hanno convalidato la. Come di consueto, tante polemiche nel post gara, con i social presi ...

