Regione | Piano Cinema | finanziati 59 nuovi progetti

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiPubblicata sul BURC n.80 del 23/12/2019 la graduatoria deiammessi a contributo nell’ambito della sezione 1 del “2019” riservata alle produzionitografiche e audiovisive in Campania. Esaminati 132che hanno superato l’istruttoria formale (su un totale di 168), ai quali saranno distribuite le risorse disponibili, pari a 2.300.000 mila euro, così ripartiti in due macro voci: A) 460.000 euro allo «Sviluppo/pre-produzione di opere audiovisive»; categoria B) 1.840.000 euro alla «Produzione di opere audiovisive». Il riparto dei fondi è stato distribuito in quattro diverse categorie. Per la categoria A-1, che include le opere audiovisive di durata superiore a 52’, sono 13 iammessi a contributo con un budget complessivo di 340.000 euro; per la categoria A-2, che include le opere di durata uguale o inferiore a ...

