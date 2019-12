Regionali in Emilia Romagna | tra un mese il voto Al via da domani la presentazione delle

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) A undalle elezionidel 26 gennaio in, inizia il conto alla rovescia per conoscere tutti i nominativi di chi si sfiderà alle urne nella prossima tornata elettorale della “regione rossa” per eccellenza. Quel che è certo è che la sfida principale si giocherà tra Stefano Bonaccini, presidente uscente dell’in quota centrosinistra, e la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni, mentre il M5s ha deciso di correre in solitaria, candidando l’imprenditore Simone Benini. Le liste circoscrizionali dei candidati e le candidature alla carica di Presidente andranno presentate rispettivamente presso la cancelleria del Tribunale e presso la cancelleria della Corte d’Appello a partire dalle 8 del 27 dicembre sino alle 12 del 28 dicembre. Inoltre, grazie alla recente approvazione della legge ...

matteosalvinimi : La candidata del Pd elogia la sanità dell’Emilia-Romagna usando una foto dell’elisoccorso... del Veneto! Segreti am… - FratellidItaIia : Regionali Emilia Romagna, FdI: Candidatura Facci in liste Lega sarebbe delusione. Ci aspettiamo da alleati scelte i… - LaStefi_P : RT @lilasart: Tante buone ragioni per sostenere Coraggiosa alle elezioni regionali Emilia Romagna del 26 gennaio @ellyesse @CoraggiosaEr h… -