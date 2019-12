Regionali in Emilia-Romagna e Calabria | i mal di pancia nel centrodestra e nel Pd a poche

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) È iniziato il conto alla rovescia per le elezioniine in: non per conoscere chi saranno i prossimi presidenti – alle votazioni manca un mese esatto -. ma per sapere i nomi definitivi che si sfideranno nella tornata elettorale. Scadenza fissata a sabato 28 dicembre per la presentazione delle liste. E se inla sfida si giocherà tra Stefano Bonaccini del centrosinistra e Lucia Borgonzoni del, alcune variabili possono mischiare le carte. Più nebulosa la situazione in, dove il ritiro del Dem Oliverio potrebbe far cambiare la coalizione al fotofinish.C’è voluto il ritiro – e la rinuncia dei forzisti – alla candidatura di Mario Occhiuto per riunire ilcalabrese. Il sindaco di Cosenza non era gradito alla Lega a causa di alcune vicende giudiziarie a lui collegate. Il ...

matteosalvinimi : La candidata del Pd elogia la sanità dell’Emilia-Romagna usando una foto dell’elisoccorso... del Veneto! Segreti am… - FratellidItaIia : Regionali Emilia Romagna, FdI: Candidatura Facci in liste Lega sarebbe delusione. Ci aspettiamo da alleati scelte i… - lilasart : Tante buone ragioni per sostenere Coraggiosa alle elezioni regionali Emilia Romagna del 26 gennaio @ellyesse… -