Rapinatore lancia soldi a passanti e “Buon Natale”

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un uomo con una barba bianca ha rapinato una banca e poito in aria il bottino, augurando "Merry Christmas" ai. E' successo negli Stati Uniti, dove la polizia del Colorado confermato che un "uomo bianco, anziano" ha rapinato la Academy Bank, a Colorado Springs, lunedi', dopo aver minacciato i dipendenti della filiale con un'arma non identificata. L'attempato Robin Hood ha lasciato lungo il suo cammino di fuga una somma non specificata di denaro. "Ha iniziato a tirare fuori idalla borsa e a dire 'Buon Natale'" ha riferito un testimone alla emittente locale KKTV 11 News. Un uomo di 65 anni, identificato dalla polizia come David Wayne Oliver, e' stato arrestato poco dopo in uno Starbucks vicino alla banca. Il presuntonon era pero' armato. Alcuniche avevano ricevuto il 'regalo' del generoso ladro hanno cercato di restituire ialla banca, ma ...

