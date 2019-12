Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un uomo con la barba bianca hato unadue giorni prima dipoi è fuggitondo in aria le banconote aie augurando a tutti “Buon”. È quanto successo in Colorado, negli Stati Uniti: la polizia ha spiegato che ‘un uomo bianco, anziano’ ha minacciato il personale dell’istitutorio del Colorado con un’arma non meglio precisata, prima di fuggire dallo stabile con il bottino, ancora da quantificare. Mentre scappava “ha iniziato are il denaro da un sacco ai quattro venti, urlando ‘Buon'”, ha raccontato un testimone che ha assistito alla scena alla locale emittente televisiva KKTV 11 News. L'articolounae poiai: “Buona tutti!”. Arrestato proviene da Il Fatto Quotidiano.

