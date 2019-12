Rapina in farmacia con bottiglia spezzata; 29enne arrestato a Saronno

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I Carabinieri di Lomazzo, Compagnia di Cantù, hannonelle scorse ore unucraino residente acon l’accusa di essere il responsabile di unaa mano armata. I militare hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como nei confronti di K.D., 29 enne, residente in, per il reato dia mano armata aggravata in concorso commessa il 1 novembre 2019. Quel giorno l’uomo, entrò nellaBorasi di Cadorago e, dopo aver estratto unarotta, mediante minacce, effettuata laai danni del dipendente della struttura facendosi consegnare del collirio, fuggendo poi a piedi. su Il Notiziario.

