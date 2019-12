(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tragedia in provincia di, dove undi soli 17 anni èin sella allada cross che si era regalato percon i risparmi del suo primo stipendio da elettricista. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 24 dicembre a circa un chilometro di distanza dall’abitazione del, residente nel comune di Fiume Veneto. Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muro di cemento e morendo sul colpo per le ferite riportate.inStando alle prime ricostruzioni effettuate dalle Forze dell’Ordine, il 17enne Luca Pezzutti stava percorrendo un tratto di via Viatta quando dopo aver perso il controllo della suada crosso è stato sbalzato in avanti di parecchi metri, colpendo la caditoia di un fossato a lato della strada. Nel violentissimo impatto il giovane ha riportato ...

Leggi la notizia su notizie

notizieit : Ragazzo morto in moto a #Pordenone: era un regalo ricevuto per Natale - SalvatoreSamp : RT @tg2rai: Un ragazzo di sedici anni è morto nella notte di natale in un incidente in Versilia. Viaggiava senza casco sullo scooter del pa… - elio93675167 : Mi sono corretto, è un ragazzo che è morto a Pordenone, non una ragazza. Dispiace tantissimo lo stesso ci manchereb… -