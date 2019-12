Ragazze investite a Roma | arresti domiciliari per Pietro Genovese

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019)per. Il 20enne è indagato per duplice omicidio stradale.per. La decisione è arrivata nel giorno di Santo Stefano da parte della Procura della Capitale che ha deciso di confermare la misura cautelare nei confronti del ventenne indagato per duplice omicidio stradale. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo incidente avvenuto qualche giorno prima di Natale. Nelle prossime ore saranno ascoltati anche alcuni testimoni vista la presenza di racconti che non concordano con una prima ipotesi dei vigili urbani diCapitale., il punto sulle indagini Gli accertamenti sull’incidente avvenuto in corso Francia sono in corso. Secondo una prima ricostruzione, le due sedicenni ...

