Raffaella Fico fuori di seno | il vestito non contiene tutto FOTO

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Buongiorno a tutti e buon Santo Stefano”, una didascalia perfetta per il regalo di Natale cheha deciso di fare a tutti i suoi followers. In unrosso provocante guarda la telecamera e invita tutti a pensare a lei e al suoin vista anche durante le festività.è esplosiva! La 31enne modella napoletana si esibisce in tutta la sua maestosa bellezza sui social. Ilè particolarmente in vista, e il selfie scattato dopo prima del pranzo in famiglia è decisamente hot! Curve mozzafiato, vitino sottile, i ricci neri raccolti in uno chignon che le incornicia il volto.è un vero schianto. Ilrosso è più che attillato e vista la scollatura niente viene lasciato all’immaginazione. A completare l’atmosfera sensualissima lo sguardo languido della sexy showgirl. Tutti pazzi perUno scatto bollente molto ...

passony : RT @VJimmyV: Buon Natale Raffaella Fico - VJimmyV : Buon Natale Raffaella Fico - Stefano02336303 : Raffaella Fico offesa per un selfie: 'Sembri una capra'. La vogliamo finire di offendere le capre, povere bestie. -