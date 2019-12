Quanto guadagnano gli italiani | stipendio all’ora e importo medio

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 26 dicembre 2019)gligli? Gli stipendi deglicrescono ma lentamente, così lentamente da non riuscire nemmeno a tenere il passo dell’aumento del costo della vita.gli: gli stipendi crescono lentamente Gli stipendicrescono ma così lentamente da non riuscire nemmeno a tenere il passo dell’aumento del costo della vita. Il quadro impietoso è stato tratteggiato dall’ultimo rapporto Istat: nel dossier si mostra come, nel 2017 la retribuzione mediana (in breve, si considerano i salari dal più alto al più basso e si sceglie quello precisamente nel mezzo, ndR) degliera di 11,25 euro, in crescita dello 0,3% rispetto al 2016, tuttavia, nello stesso lasso di tempo l’inflazione è cresciuta di più. Tradotto: il potere d’acquisto degli stipendi si è ridotto. ...

