Quanti soldi guadagna Zlatan Ibrahimovic al Milan? I costi dell’ingaggio e

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Manca ancora l’ufficialità ma ormai è fatta:ha siglato un contratto di sei mesi col. Lo svedese vestirà la casacca rossonera già a cavallo del Capodanno (da capire se si unirà agli allenamenti il 30 dicembre o direttamente nel 2020), la sua presenza in campo è praticamente già annunciata per l’Epifania quando i Diavoli incroceranno la Sampdoria in campionato. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo come hanno rivelato più fonti, Gianluca Di Marzio ha anche rivelato alcuni dettagli sull’operazione e ha svelato alcuni aspetti economici dell’arrivo del 38enne alla corte di Stefano Pioli. Qual è l’ìngaggio di? Qual è stato il costo del suo tesserino e quale sarà il suo ingaggio? L’attaccante dovrebbe percepire tre milioni di euro per i prossimi sei mesi ma attenzione perché il contratto potrebbe ...

