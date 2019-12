Psg | c’è anche l’Hertha Berlino su Draxler

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Psg, in Germania pensano a Julian. Il calciatore tedesco è finito nel mirino dell’HerthaNon trova molto spazio Juliannel Psg da quando sulla panchina c’è Tuchel. Proprio per questo il calciatore potrebbe tornare in patria. Come riporta Le Parisien infatti sul tedesco ci sarebbe l’Herthache vorrebbe regalare un rinforzo di livello al tecnico Jurgen Klinsmann. Leggi su Calcionews24.com

