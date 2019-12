Primavera natalizia | la Coldiretti pubblica foto degli alberi in fiore

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Laè arrivata in anticipo in Puglia: glidi pero, infatti, hanno già messo i fiori e lahato delledavvero curiose. Quello del 2019, come ricordano gli esperti di ISAC CNR, è stato l‘autunno più caldo dal 1800 con temperature di 1,39 gradi al di sopra delle medie stagionali. Forse per questo motivo alcune piante hanno già mostrato i primi boccioli e sono pronte e rifiorire in pieno inverno.in PugliaPuglia ha diffuso alcune immagini insolite che mostrano glidi pero ina dicembre: il fenomeno è stato chiamato ironicamente. Nonostante l’inverno sia appena entrato nel vivo, lo scorso 22 dicembre, infatti, la(che solitamente arriva a marzo) si è fatta vedere in anticipo. Inoltre, nella giornata di Natale a Torino è stato registrato un caldo record ...

