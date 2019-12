Previsioni Meteo Toscana | nei prossimi giorni cielo sereno o poco nuvoloso

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il Lamma comunica leper la: di seguito il bollettino per i. Oggicon transito di nubi alte dal pomeriggio, più consistenti in serata. Locali banchi di nebbia fino alle prime ore del mattino su pianure e valli, ma in rapido dissolvimento. Venti: deboli orientali, al più moderati sui rilievi e sulla costa. Mari: mossi sul litorale centro settentrionale, ma con moto ondoso in graduale attenuazione;mossi altrove. Temperature: in diminuzione, più sensibile nei valori minimi (possibili gelate nei fondovalle dell’interno). Domani generalmentefino alle prime ore, poi schiarite sempre più ampie fino a. Venti: deboli orientali. Mari:mossi sottocosta, mossi a largo e dal pomeriggio sul litorale centro settentrionale. Temperature: minime in lieve aumento (bassa probabilità ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

meteoincalabria : Previsioni meteo in Calabria per il giorno 26/12/2019 - MarioOjedaRevah : RT @Corriere: Meteo, sembra primavera: sole e caldo fino a 20 gradi - angiuoniluigi : RT @Corriere: Meteo, sembra primavera: sole e caldo fino a 20 gradi -