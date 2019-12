Previsioni Meteo | al Sud si scatena l’Inverno | ondata di GELO nel weekend | neve fin sulle

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019)– Al Sud Italia sta perrsi l’Inverno: l’di freddo delsarà una vera e propria irruzione polare che porterà lafino a quote bassissime. Domenica 29 Dicembre nevicherà persinocoste del medio e basso Adriatico, tra Abruzzo, Molise e Puglia. Le precipitazioni più abbondanti si verificheranno propriocoste dell’Adriatico e del basso Tirreno a causa dei fenomeni “Adriatic Effect Snow” e “Tyrrhenian Sea Effect”, innescati dallo scorrimento di masse d’aria fredde con forti venti di tramontana e grecale sul mare caldo-umido. Tanto maltempo anche in Sicilia, specie settentrionale: qui lanon arriveràcoste, ma cadrà abbondante su tutti i rilievi (specie Peloritani, Nebrodi, Madonie ed Etna) a partire dai 300–400 metri di altitudine, con accumuli consistenti fin dalle basse ...

