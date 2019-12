Presidi | Le dimissioni di Fioramonti? La politica ha scarso interesse per la

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Il ministro, che ringrazio per l’impegno profuso durante il mandato, è stato un interlocutore sensibile e partecipe”. È uno dei passaggi della nota con cui Antonello Giannelli, presidente dell’associazione, commenta ledel ministro dell’Istruzione, annunciate nella serata di ieri. Poi l’accusa alla: “Questo suo gesto dimostra coerenza ma rende evidente la scarsa considerazione dellaper la scuola; nei nostri incontri,si è dimostrato consapevole delle difficoltà vissute dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale Ata”.aveva affermato nei giorni scorsi che avrebbe lasciato il suo posto se non fossero stati stanziati i fondi per la scuola che aveva chiesto. Il vertice dell’associazioneteme per il futuro del ...

