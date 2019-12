Premier League | lo United cala il poker | Newcastle vittima sacrificale | la classifica

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il Manchesterilall’Old Trafford e dopo essere passato in svantaggio travolge ilper 4-1 nella sfida valida per la 19ª giornata di. Ospiti in rete con Longstaff al 17′ ma i Red Devils reagiscono subito andando a segno con Martial al 24′ e portandosi in vantaggio al 36′ con Greenwood. Sul finale del primo tempo tris dellocon Rashford. Al 51′ partita chiusa ancora con Martial che firma così una doppietta. Il Manchestersale al settimo posto incon 28 punti. LALIVERPOOL 49 LEICESTER 39 MANCHESTER CITY 38 CHELSEA 32 TOTTENHAM 29 SHEFFIELD 29 WOLVES 27 CRYSTAL PALACE 26 MANCHESTER2525 ARSENAL 24 BURNLEY 24 EVERTON 22 SOUTHAMPTON 21 BRIGHTON 20 BOURNEMOUTH 20 WEST HAM 19 ASTON VILLA 18 WATFORD 13 NORWICH 12 L'articolo, loil ...

