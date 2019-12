Premier League in tv oggi | calendario del Boxing Day 26 dicembre | programma | orari

(Di giovedì 26 dicembre 2019)(26) è l’attesissimo giorno del tradizionaleDay. Lanon si ferma neanche durante le festività natalizie con nove partite in. Ad aprire la 19esima giornata alle ore 13.30 la sfida tra Tottenham-Brighton con i ragazzi di Mourinho che vogliono mettersi alle spalle la definitiva sconfitta subita per mano del Chelsea. Alle ore 16.00 si giocheranno sei match, fari puntati sulla sfida tra Bournemouth-Arsenal con i Gunners che stanno vivendo un momento di crisi. I Blues attendono a Stamford Bridge il Southampton. Carlo Ancelotti non poteva scegliere giorno migliore per l’esordio se non proprio quello delDay con il suo Everton che attende il Burnley. A completare ilpomeridiano: Aston Villa-Norwich City; Crystal Palace-West Ham, Sheffield-Watford. Alle ore 18.30 il Manchester United sfiderà il Newcastle per tornare a ...

