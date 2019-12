Premier League 2020 | i risultati del Boxing Day 26 dicembre | il Chelsea crolla

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) A Santo Stefano tutti in campo come da tradizione, lavive il suo imperdibileDay e gli appassionati di calcio possono gustarsi le gesta dei fuoriclasse che militano nel massimo campionato inglese. Oggi pomeriggio si sono disputate sette partite in attesa dello scontro diretto al vertice tra Liverpool e i Leicester (i Reds sono al comando con dieci punti di vantaggio sugli avversari diretti, una vittoria di Salah e compagni in trasferta chiuderebbe sostanzialmente i conti sul discorso scudetto) e di Manchester United-Newcastle (ore 18.30). Clamoroso crollo casalingo delche è capitolato per 2-0 contro il Southampton, Obafemi al 31′ e Redmond al 73′ hanno affossato i padroni di casa che rimangono al quarto posto con appena tre punti di vantaggio sul Tottenham (2-1 al Brighton, Kane e Alli nella ripresa recuperano la rete di Webster) e sullo ...

