Ponte Buggianese | il bimbo caduto nel fiume in piena si risveglia dal coma

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Avrebbe potuto consumarsi una vera e propria tragedia, ma per fortuna è tutto andato per il verso giusto e, tenuto conto del periodo, c’è chi ha ipotizzato si sia trattato di un miracolo di Natale. Stiamo parlando della storia del bambino di appena sette anni,nelPescia a, in provincia di Pistoia, e finito in. Ilè riuscito arsi, anche se resta ancora in prognosi riservata. Adesso però riesce anche a respirare in maniera autonoma, senza l’ausilio di macchinari. L’acsi era verificato domenica scorsa. Il bambino era in sella alla sua bicicletta, quando era finito nel. Immediato l’intervento del padre, il quale si era tuffato in acqua per prestargli i primi soccorsi e portarlo a riva. Grazie al suo intervento, il piccolo si è potuto salvare. (Continua dopo la foto) Precisamente erano trascorse le 12 ...

