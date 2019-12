Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Una strana iniziativa, quella di un prete che ha deciso di regalare agli abitanti della Lousiana una vera e propriadi. “Una benedizione su vasta zona”. Queste le parole usate da padre Matthew Barzare per descrivere l’azione al pilota che lo ha aiutato a portare a termine questa singolare impresa natalizia.diinIl prete è riuscito a portare a termine la missione usando un piccolo aereo giallo grazie al quale è riuscito a far piovere circa 380di. Un vero e proprio evento per i cittadini di Cow Island, comunità che si trova a circa 45 chilometri a sudovest di Lafayette. Il pilota ha sganciato idisu chiese, scuole, negozi e altri ruoli di ritrovo. L’evento è stato anche condiviso sui social, in particolare sul profilo Facebook della Diocesi di Lafayette. Insieme al post sono state ...

notizieit : Pioggia di acqua santa in Louisiana, 380 litri di acqua benedetta - CatelliRossella : UN PRETE DA OPERETTA Usa, pioggia di acqua santa in Louisiana: prete sparge dall'aereo 380 litri benedetti su abi… - rosatoeu : ?????? Usa, pioggia di acqua santa in Louisiana: prete sparge dall'aereo 380 litri benedetti su abitanti di Cow Island. -