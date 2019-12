Piazzola, Davide Ceccon perde la vita nel giorno di Natale in un incidente (Di giovedì 26 dicembre 2019) Tragedia nel giorno di Natale a Piazzola. Davide Ceccon, 20 anni, soprannominato “Ciek”, era uscito di casa per andare a salutare e fare gli auguri agli amici. La sua macchina è stata presa in pieno da un’altra vettura e lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Inutile la corsa in ospedale: il ragazzo non ce l’ha fatta. Terribile incidente a Piazzola, in via San Silvestro, nel giorno di Natale. Davide Ceccon, studente ventenne, figlio di due dipendenti comunali, era uscito con la sua Citroen C3 per fare gli auguri di Natale agli amici. A circa 200 metri da casa, la sua macchina è stata presa in pieno da un’Audi diretta in via delle Magnolie. L’impatto è stato terribile e il corpo di Davide Ceccon è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della sua auto. ... Leggi la notizia su bigodino

