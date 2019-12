Perché Fioramonti si è dimesso da ministro

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Lo aveva detto e l'ha fatto. Lorenzoè stato di parola. Il livello di risorse contenute nella Manovra per l'Istruzione non dovevano scendere sotto la soglia dei tre miliardi, "se no me ne vado". E così ha fatto, consegnando la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte, sembra già all'antivigilia di Natale. “Dopo una serie di esecutivi che hanno tagliato sull'istruzione, non mi posso accontentare di un governo che smette di prelevare soldi dal Miur. Bisogna investire e con forza", aveva detto il politico Cinquestelle a Repubblica il 5 novembre scorso, quando ancora la discussione sulla legge di Bilancio doveva entrare nel vivo. "Questo governo con questa Finanziaria deve fare tante cose – aveva dichiarato nell'intervista - e io apprezzo lo sforzo: non far aumentare l'Iva, ridurre il cuneo fiscale, intervenire sulla sanità. Ma quella che io propongo è una questione ...

