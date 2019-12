Paura nelle Marche | scossa di terremoto avvertita in provincia di Macerata MAPPE e DATI

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unadiè statanella notte, in particolare a Fabriano, Matelica e Tolentino (“Hai Sentito il“): si è tratto di un evento magnitudo ML 3.3, avvenuto a 2 km nordest da Fiuminata () alle 04:17:45, ad una profondità di 63 km. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano danni a persone o cose.L'articolodiindiMeteo Web.

