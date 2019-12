Pattinaggio artistico | Campionati Nazionali Russi 2019 | Tarasova-Morozov guidano la gara

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Altissimo livello alla Platinum Arena Ice di Krasnoyarsk (a), palazzo del ghiaccio che sta ospitando questa settimana idi, evento di grandissimo spessore considerata la caratura tecnica di tutti i partecipanti. Al termine di unastellare a spuntarla nel segmento breve delle coppie sono stati Evgenia-Vladimir; i Vice Campioni Mondiali, in cerca di riscatto dopo la rocambolesca mancata qualificazione alle Finali Grand Prix di Torino, hanno avuto la meglio pattinando un programma finalmente di alto profilo, impreziosito da un mastodontico triplo twist, chiamato di livello 4 come la la trottola combinata in parallelo e il sollevamento del gruppo 5 reverse lasso. Ruotando senza patemi sia il triplo toeloop side by side che il triplo rittberger lanciato i navigati atletihanno ottenuto un punteggio di 83.91, ...

Stefanialove_Of : RT @rosemarytherose: @Stefanialove_Of 1-Biagio Antonacci 2-Fiorire d'inverno (Nadia Toffa) 3-Lasagne 4-Artisti di strada 5-Casalinga a te… - rosemarytherose : @Stefanialove_Of 1-Biagio Antonacci 2-Fiorire d'inverno (Nadia Toffa) 3-Lasagne 4-Artisti di strada 5-Casalinga a… - sleepyflower_hc : Mentre andavo in bagno ho visto i miei che stanno vedebfo in tv pattinaggio artistico wtf -