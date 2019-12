Parigi vuole tenersi il “Cristo deriso” di Cimabue L’opera dell’artista italiano trovata

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La Francia ha bloccato l’esportazione del Cristo deriso, l’opera dirinella cucina di un’anziana signora francese e venduto all’asta da Acteon a ottobre per 24 milioni di euro. Per decenni – ha ricordato nei giorni scorsi il Guardian – il quadro è rimasto appeso sul muro sopra ai fornelli di una cucina di Compiegne, a nord di, prima di essere notato dal responsabile di una casa d’aste. Esperti hanno successivamente attribuito il piccolo dipinto su legno (26 x 20 cm) al maestro vissuto nel ‘200. Successivamente il Cristo deriso è stato comprato da anonimi collezionisti Usa. Ora lo stato francese lo ha classificato come “tesoro nazionale” e ne ha bloccato l’esportazione. Per legge le autorità hanno ora 30 mesi per trovare i fondi necessari a ricomprare il quadro. Nelle intenzioni del ministero della ...

Giadamarcucci3 : La beffa di Macron sul Franco Cfa: Parigi vuole rimanere al comando: la #Francia ancora #imperocolonialista… - EpicWilly09 : RT @_emme95: Icardi anche al psg li basta muovere un dito per decidere quello che vuole, è arrivato a Parigi e ha tolto il posto e fatto ve… - badicea : -