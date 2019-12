Parigi-Dakar in Arabia | 75% percorso su sabbia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ildella prima edizione dellainSaudita, al via il 5 gennaio da Gedda, esplora le vaste distese del più grande paese del Medio Oriente. I conducenti e gli equipaggi dovranno affrontare un totale di 7.500 km, inclusi 5.000 km di speciali, cinque dei quali più lunghi di 450 km. In un paese dove il deserto la fa da padrone, "il 75% della manifestazione sarà sulla... tutti i tipi di", come si legge sul sito ufficiale della manifestazione. Previste due tappe Marathon (la decima da 608 km e l’undicesima da 744 km), dove i piloti dovranno correre senza poter contare sull’assistenza del team. La partenza è da Gedda per poi dirigersi in direzione di Riad attraverso unconsiderato veloce in mezzo alle montagne e canyon. Nella seconda settimana invece la gara entrarà nel vivo e sarà più impegnativa dovendo i piloti affrontare il deserto di Rub ...

