Parigi | ballerine dell’Opera danzano per protestare contro la riforma delle pensioni di

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019)dell’OperaMacron VIDEOsi esibiscono all’aperto per esprimere il loro sostegno alle protesteil presidente Emmanuel Macron. È accaduto il 24 dicembre a. Nel giorno della vigilia di Natale, in tutù bianco, le danzatrici del Teatro dell’Opera della capitale francese hanno danzato alcune scene del Lago dei Cigni sui gradini del teatro per sostenere gli scioperi in corsola. Le immagini hanno fatto il giro della rete. Un video pubblicato su Twitter dal giornalista Emmanuel Tixier ha ottenuto in due giorni oltre 5 miloni di visualizzazioni. Lehanno messo in scena il celebre balletto di Pyotr Tchaikovsky accompagnate dai musicisti dell’Orchestra sinfonicana. Su alcuni striscioni posizionati sullo sfondo si leggeva: “L’Opera diè in ...

PaoloBaroniFCB : RT @alexbardi22: Tutta la Francia in piazza contro Macron, perfino le delicate e soavi ballerine dell'Opera di Parigi. Da noi, invece, si p… - giovannella58 : RT @GiancarloDeRisi: #Parigi. Le ballerine dell'Opera protestano contro la riforma delle pensioni voluta da @EmmanuelMacron danzando il Lag… - Daneri_Carlos1 : RT @Italia_Notizie: Parigi, “Il lago dei cigni” sui gradini dell’Opéra: la protesta delle ballerine contro la riforma delle pensioni di Mac… -