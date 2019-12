Papa nel giorno di Santo Stefano | Ricordare martiri di ieri e oggi

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Neldella festa del protomartireFrancesco invita i fedeli a "tutti idie die a chiedere a loro la grazia di vivere e morire con il nome di Gesù nel cuore e sulle labbra". In una Piazza San Pietro assolata Bergoglio mette in luce come la celebrazione del primo cristiano ucciso per la fede "potrebbe apparire fuori luogo" ma, in realtà, "si pone in sintonia con il vero significato del Natale". Secondo il Pontefice, infatti, nelo di"la violenza è sconfitta dall'amore, la morte dalla vita: egli, nell'ora della testimonianza suprema, contempla i cieli aperti e dona ai persecutori il suo perdono". Una testimonianza, culminata nelo, che deve essere "fonte di ispirazione per il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Esse sono chiamate a diventare sempre più missionarie, tutte protese all'evangelizzazione, decise a ...

