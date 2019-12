Papa Francesco pubblica su Instagram il presepe anti-sessista

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ilsui social il: Maria si riposahato sul suo profilol’immagine di undiverso dal solito: la scena ritrae la Madonna distesa a riposarsi su un letto di paglia ed è Giuseppe, anziché lei, a tenere in braccio il bambino Gesù che piange. Una provocazioneche evidentemente è piaciuta al Pontefice. “Mi hanno regalato un’immaginetta di unspeciale, si chiama ‘lasciamo riposare mamma’”, ha scritto Bergoglio nel post che accompagna l’immagine. Ilsembra sia stato regalato alin occasione del suo 83esimo compleanno, festeggiato il 17 dicembre scorso. Nel riceverlo,ha sottolineato come l’immagine gli evochi “la tenerezza di una famiglia e di un matrimonio”. “Qutra marito e moglie si dividono la ...

