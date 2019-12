Panchina Genoa | ai dettagli l’accordo con il nuovo allenatore

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Momento di vera crisi in casa, il club rossoblu sta disputando una stagione veramente deludente, lo spettro retrocessione è vivo. Dopo la debacle contro l’Inter il presidente Preziosi aveva deciso l’esonero da parte di Thiago Motta, poi le difficoltà ad individuare un sostituto all’altezza avevano bloccato tutti. Ormai i giochi sembrano fatti: Davide Nicola sembra vicinissimo al club ligure: accordo quasi raggiunto fra la proprietà targata Preziosi e il tecnico nato a Luserna San Giovanni, in Piemonte. Ecco idell’accordo: intesa fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di permanenza in serie A. Non sono comunque da escludere colpi di scena ma al momento Davide Nicola è veramente vicino alladel, si tratta di un vecchio pupillo. Calciomercato, i regali sotto l’albero: innesto per Inter e Bologna, Torino scatenato, scambio ...

DiMarzio : Panchina #Genoa, si chiude l'avventura di Thiago Motta alla guida dei rossoblù ? - DiMarzio : ?Destino segnato per #ThiagoMotta in caso di ko con l’#Inter: le ultime sulla panchina del #Genoa - DiMarzio : Panchina #Genoa: adesso #Nicola è il prescelto di #Preziosi ?? -